Саакашвили задержали в ресторане в Киеве

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:34:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 февраля, появилась информация об очередном задержании бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.

Как сообщил депутат Верховной рады Юрий Деревянко, политика схватили в одном из ресторанов в Киеве. После этого, по словам нардепа, бывшего одесского губернатора посадили в микроавтобус и увезли «в неизвестном направлении».

«Неизвестные задержали Саакашвили в ресторане «Cулугуни» в Музейном переулке. Схватили и увезли в неизвестном направлении на микроавтобусе», - сказал Деревянко украинским СМИ.

Отметим, это уже не первое задержание Саакашвили. Как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года политика также арестовали в Киеве. Тогда его сразу же отвезли в изолятор временного содержания. А чуть позднее стало известно, что бывшего грузинского лидера обвинили в «содействии участникам преступных организаций». Однако сам оппозиционер все предъявленные ему обвинения назвал «лживыми» и объявил в ответ на них бессрочную голодовку.

А 9 февраля появилась информация, что якобы бойцы «Альфы» задержали Саакашвили в одном из отелей Киева. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат Игорь Луценко. Однако через 40 минут после публикации запись была удалена.