Посольство России в Великобритании ответило на статью Бориса Джонсона о Крыме

24 Февр. 21:03 2018-02-24T21:03:28+03:00

В диппредставительстве РФ посоветовали Лондону пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине

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Посольство России в Великобритании ответило на статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о «незаконном» присоединении Крыма к РФ.

Так, в диппредставительстве нашей страны посоветовали Лондону пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине. При этом дипломаты предупредили, что многочисленные необоснованные обвинения Лондона в адрес Москвы поощряют киевский режим к «продолжению саморазрушительной политики».

«Как представляется, британским властям пора пересмотреть свое отношение к происходящим на Украине процессам. В противном случае бесконечное выдвижение необоснованных обвинений в адрес России лишь посылает неверные сигналы и поощряет киевский режим к продолжению его саморазрушительной политики», - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипломатической миссии.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Однако после этого Запад обвинил Москву в дестабилизации ситуации на востоке незалежной и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний.