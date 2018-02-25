2018-02-25T02:15:20+03:00
Общество

«Мне было неинтересно»: Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»

Российский телеведущий покинул студию, предоставив другим участникам продолжать свою беседу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский телеведущий Владимир ПознерРоссийский телеведущий Владимир ПознерФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер, которого заманил на одну из своих программ телеканал «Аль-Джазира» (Al Jazeera), в прямом эфире встал и ушел из студии.

Причины ухода посреди передачи он объяснил на своем сайте «Познер Online». Дело в том, что журналист предупреждал продюсеров канала, что не хочет участвовать в дискуссиях, и согласился участвовать в программе только после обещания, что «это будет честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня».

Познер настаивал, «чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения». Его заверили, что так и будет, но именно это условие и не было соблюдено.

Кроме Владимира Познера, который появился в эфире по видеосвязи, в программе 23 февраля участвовали Михаил Зыгарь, Евгения Альбац и Владимир Кара-Мурза.

Узнав об этом, по словам Познера, он сразу понял, что «нормального разговора не получится, а будет нечто вроде диспута, поскольку и Альбац, и Кара-Мурза придерживаются оппозиционных взглядов (пишу об этом без тени осуждения)».

«Я подчеркнул, что я не стану участвовать в политических дебатах, во-первых, потому что я совершенно не стремлюсь к спору ни с Евгенией Альбац, ни с Владимиром Кара-Мурзой, и, во-вторых, потому что аудитория абсолютно ничего не знает о России и ничего не поймет, в лучшем случае решит, что прав тот, кто, с ее точки зрения, «лучше сказал». Меня заверили, что никаких дебатов не будет».

Но именно в дебаты вокруг предстоящих президентских выборов в России все и вылилось: «Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой».

«Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», - пишет Познер.

В субботу на сайте «Аль-Джазиры» появилось сообщение о выходе передачи в эфир с припиской, что Владимир Познер предпочел не участвовать в дебатах и покинул студию.

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