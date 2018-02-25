Умерла звезда индийского кино актриса Шридеви

СЕГОДНЯ 09:17 2018-02-25T12:22:14+03:00

Шридеви умерла в Дубае в возрасте 54 лет

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Звезда индийского кино, актриса Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан) умерла в 54-летнем возрасте.

Как сообщил телеканал NDTV, смерть наступила вечером в субботу, 24 февраля, в Дубае, куда Шридеви приехала на свадьбу своего племянника. Причиной смерти называется сердечный приступ.

Шридеви была одной из самых популярных звезд индийского кино. Актриса снималась и на студиях Болливуда в Мумбаи, и в южноиндийском кино. На ее счету - 270 киноработ.

Актриса сыграла роли в известных советским зрителям картинах "Артист" (Kalaakaar, 1983 год), "Родной ребенок" (Aulad, 1987 год), "Мистер Индия" (Mr. India, 1987 год).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд уже выразили слова соболезнования родным, друзьям и поклонникам актрисы.