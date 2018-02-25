СМИ сообщили, что Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро

СЕГОДНЯ 10:46 2018-02-25T10:46:32+03:00

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Итальянскую актрису Орнеллу Мути (настоящее имя Франческа Романа Ривелли) приговорили к 8 месяцам тюрьмы и к штрафу в 600 евро. Ее признали виновной в мошенничестве. В 2010 году Мути не вышла на сцену в спектакле, где играла главную роль. Чтобы не платить театру неустойку, актриса предоставила руководству медицинскую справку. Но позже выяснилось, что документ фальшивый.

Оказалось, что Мути не болела, а находилась в России. Итальянская актриса приняла участие в благотворительном ужине с участием тогдашнего премьер-министра страны Владимира Путина в Санкт-Петербурге. В мероприятии тогда участвовали многие всемирно известные звезды, сообщал сайт kp.ru.

Как сообщает Messagero Veneto, итальянский суд разрешил Орнеле Мути не отбывать тюремный срок и выплачивать штраф, а заплатить театру неустойку в размере 30 тысяч евро.

Напомним, Орнелла Мути ранее заявяла, что была бы рада получить российское гражданство.