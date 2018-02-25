2018-02-25T15:46:40+03:00
В мире

В Китае предложили отменить ограничения на срок полномочий лидера страны

В конституции КНР содержится пункт о том, что председатель и вице-председатель КПК "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд"
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер КНР Си ЦзиньпинЛидер КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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В воскресенье, 25 февраля, в предложили отменить ограничения на срок полномочий лидера страны. С инициативой убрать из конституции пункт о том, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд", выступил Центральный комитет КП Китая.

Если предложение вступит в силу, то нынешний председатель КНР Си Цзиньпин сможет занимать свой пост не только ближайшие пять лет, но и дольше.

А также прозвучало предложение внести идеи Си Цзиньпина о развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху в текст конституции Китая, передает агентство Синьхуа.

В октябре 2017 года после 19-го съезда КПК в Пекине предложения лидера КНР были внесены в устав Коммунистический партии Китая после проведенного голосования.

Очередное заседание Политбюро ЦК КПК прошло в субботу, 24 февраля. А уже 26 февраля в Пекине начнется трехдневный пленум ЦК КПК для обсуждения инициатив по изменению конституции и других документов.

Си Цзиньпин возглавил Китай в 2012 году и будет оставаться на посту до 2023 года.

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