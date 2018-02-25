В Пхенчхане погас огонь Олимпиады-2018

25 Февр. 16:20 2018-02-25T16:24:07+03:00

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В воскресенье, 25 февраля, в южнокорейском Пхенчхане погас огонь XXIII зимних Олимпийских игр. Он был торжественно потушен на церемонии закрытия Олимпиады-2018.

Таким образом, соревнования, которые проходили в Пхенчхане с 9 февраля, завершились.

Российские спортсмены завоевали на этих Играх две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. А лидерами неофициального медального зачета стали норвежцы, в копилке которых 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Стоит отметить, что следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Именно он и объявил Олимпиаду-2018 закрытой.

Следите за онлайн-трансляцией церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане на сайте kp.ru.