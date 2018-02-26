Данилко предложил властям Украины декоммунизировать голову Сердючки

СЕГОДНЯ 02:09 2018-02-26T02:09:18+03:00

Андрей Данилко считает, что пятиконечная звезда уже давно стала символом Верки Сердючки

Певец напомнил, что пятиконечная звезда на шапке стала неотъемлемым образом этого персонажа

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Актер и певец Андрей Данилко посоветовал властям Украины в рамках декоммунизации «оторвать голову» Верке Сердючке, в образе которой он выступает многие годы. Так артист прокомментировал планы мэрии Киева снять пятиконечную звезду со шпиля высотного дома на Крещатике, где он живет.

«В связи с событиями в Украине хотят на моем доме на Крещатике декоммунизировать звезду. Я говорю: «так вы и голову Сердючке тогда оторвите», — заявил Данилко в интервью газете «Обозреватель».

По словам актера, с 2007 года пятиконечная звезда стала частью образа этого персонажа и уже не ассоциируется с советским наследием.

Как писал сайт kp.ru, закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, запрещает пропаганду советской символики. Под действие закона попали 520 исторических личностей.