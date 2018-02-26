Кличко по ошибке "пригрозил" Киеву

СЕГОДНЯ 10:02 2018-02-26T12:13:48+03:00

Мэр украинской столицы заявил, что необходимо строить новые объекты и памятники, которые будут "угрожать"

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Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз оговорился и «пригрозил» своему городу. Говоря о декоммунизации арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-Мать, он заявил, что в украинской столице надо строить новые объекты и памятники, которые будут "угрожать".

"Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали", — сказал Кличко в эфире украинского канала NewsOne.

После этого он сразу же поправился и отметил, что хотел произнести слово "украшать".

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Кличко не раз допускал оговорки во время своих публичных выступлений. Однажды он сказал о двух заместителях, "четверо из которых месяц лежат в кабинете министров". Ему же принадлежит фраза "в завтрашний день не все могут смотреть". Киевский градоначальник даже собирался выпустить сборник своих "изречений".