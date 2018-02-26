2018-02-26T11:31:45+03:00
Общество

Россия запретила ввоз молока и сливок из Белоруссии

Поставки остановлены с 26 февраля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России вступил в силу запрет на ввоз белорусской молочной продукцииВ России вступил в силу запрет на ввоз белорусской молочной продукцииФото: EAST NEWS
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В понедельник, 26 февраля, в силу вступил запрет на ввоз в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции из Белоруссии. Вместе с этим Россельхознадзор намерен провести переговоры с Минсельхозпрода Белоруссии, чтобы в скором времени урегулировать этот вопрос.

Отмечается, что под запрет на ввоз попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, а также сливки – наливом, сухие, концентрированные. Кроме того в списке оказались молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, сгущенные молоко и сливки, сывороточный концентрат и молочный белок, передает сайт телеканала «Звезда».

Запрет был введен российским ведомством в связи с том, что Белоруссия неоднократно нарушала ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и РФ, передает ФАН.

Напомним, ранее Россельхознадзор выражал беспокойство из-за обнаружения антибиотиков и других опасных веществ в молочной продукции из Белоруссии.

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