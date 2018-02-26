Россия запретила ввоз молока и сливок из Белоруссии
В понедельник, 26 февраля, в силу вступил запрет на ввоз в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции из Белоруссии. Вместе с этим Россельхознадзор намерен провести переговоры с Минсельхозпрода Белоруссии, чтобы в скором времени урегулировать этот вопрос.
Отмечается, что под запрет на ввоз попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, а также сливки – наливом, сухие, концентрированные. Кроме того в списке оказались молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, сгущенные молоко и сливки, сывороточный концентрат и молочный белок, передает сайт телеканала «Звезда».
Запрет был введен российским ведомством в связи с том, что Белоруссия неоднократно нарушала ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и РФ, передает ФАН.
Напомним, ранее Россельхознадзор выражал беспокойство из-за обнаружения антибиотиков и других опасных веществ в молочной продукции из Белоруссии.