Россия запретила ввоз молока и сливок из Белоруссии

СЕГОДНЯ 11:31 2018-02-26T11:31:45+03:00

В России вступил в силу запрет на ввоз белорусской молочной продукции Фото: EAST NEWS

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В понедельник, 26 февраля, в силу вступил запрет на ввоз в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции из Белоруссии. Вместе с этим Россельхознадзор намерен провести переговоры с Минсельхозпрода Белоруссии, чтобы в скором времени урегулировать этот вопрос.

Отмечается, что под запрет на ввоз попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, а также сливки – наливом, сухие, концентрированные. Кроме того в списке оказались молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, сгущенные молоко и сливки, сывороточный концентрат и молочный белок, передает сайт телеканала «Звезда».

Запрет был введен российским ведомством в связи с том, что Белоруссия неоднократно нарушала ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и РФ, передает ФАН.

Напомним, ранее Россельхознадзор выражал беспокойство из-за обнаружения антибиотиков и других опасных веществ в молочной продукции из Белоруссии.