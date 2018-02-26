2018-02-26T12:41:08+03:00
Политика

В МИД рассказали, как наркотики оказались в посольстве РФ в Аргентине

В ведомстве заявили, что многие информационные вбросы об этом событии производились с целью "бросить тень" на успехи спецоперации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Замглавы МИД России Сергей РябковЗамглавы МИД России Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что об обнаружении почти 400 кг наркотиков в российском посольстве в Аргентине местным правоохранителям поведали сами его сотрудники, а все дальнейшее уже происходило в рамках операции между спецслужбами двух стран.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что о находке стало известно еще в декабре 2016 года. Злоумышленники готовились к отправке запрещенных веществ в Москву специально к ЧМ по футболу-2018, однако им так и не удалось осуществить задуманное. К настоящему моменту задержаны пять преступников, включая бывшего бухгалтера посольства. Один подозреваемый находится в бегах.

Между тем, как сообщил Рябков, наркотики в диппредставительство в Буэнос-Айресе пронес бывший технический сотрудник, который и спрятал пакеты с "белой смертью" в подвальном помещении. Прознавшие обо всем правоохранители заменили вещества общей стоимостью 50 млн евро на муляжи с мукой и поместили в чемоданы GPS-трекеры. Благодаря им, и удалось задержать людей, причастных к распространению наркотиков.

"Те информационные вбросы, которые прошли в выходные дни по разным аспектам этого дела, преследуют цель, на мой взгляд, отвлечь от главного и бросить тень на работу, проведённую в этом довольно сложном и необычном деле", - цитирует "Интерфакс" замминистра.

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