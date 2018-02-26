В Канаде экскурсионный автобус попал в ДТП, пострадали около 40 человек

СЕГОДНЯ 13:08 2018-02-26T13:08:03+03:00

В провинции Британская Колумбия столкнулись экскурсионный автобус, несколько фур и легковых автомобилей

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На юго-западе Канады произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса. В результате аварии пострадали около 40 человек.

Как сообщает телеканал CTV со ссылкой на информацию спасательной службы, инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 февраля. Автобус с пассажирами двигался на шоссе неподалеку от города Хоуп в провинции Британская Колумбия. Транспортное средство столкнулось с несколькими фурами и легковыми машинами.

По данным местного издания Hope Standard, семеро пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что в аварию попали два туристических автобуса. Еще около 70 человек после ДТП были доставлены в пункты обогрева. В настоящее время автомобильная дорога между городами Мерритт и Хоуп закрыта.

Ранее в канадской Онтарио произошла авария с участием школьного автобуса, пострадали восемь человек.