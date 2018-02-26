В Индии молодожены подорвались на бомбе из свадебного подарка
В Индии один из гостей пышной свадьбы преподнес молодоженам в подарок взрывное устройство. Открыв коробку, молодые супруги получили многочисленные травмы и были направлены в больницу.
Пара решила открыть подарки лишь спустя пять дней после свадьбы. В этот момент в доме кроме них находилась еще бабушка новоиспеченного супруга. Когда семья подняла крышку очередного подарка раздался сильный взрыв. Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте, а оба молодых человека были экстренно госпитализированы с серьезными травмами.
Спустя некоторое время в клинике скончался мужчина, а молодая вдова до сих пор проходит лечение в больнице, пишет сайт «Свободная пресса».
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время они устанавливают, кто подложил в подарок бомбу, а также устанавливают происхождение взрывного устройства, передает телеканал «360».