2018-02-26T15:22:45+03:00
Политика

В минобороны Украины испугались российских военных в Крыму

В незалежной уверяют, что Москва представляет угрозу всему Черному морю
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Крым, Севастополь. Военнослужащие на параде по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота России.Крым, Севастополь. Военнослужащие на параде по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота России.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Москва буквально «наводнила Крым военными базами и сделала из полуострова плавучий авианосец». С такой очередной истерикой выступило 26 февраля Министерство обороны Украины на проходящем в Киеве международном форуме. Более того, Киев потребовал, чтобы мировое сообщество задумалось и выработало комплекс «адекватных мер противостояния агрессору».

"За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группировку, которая способна вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет недружественному соседу европейских стран контролировать зону Чёрного моря, проецировать нестабильность, контролировать воздушное пространство и нести опасность для прибрежных территорий всего черноморского региона", - заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко в понедельник в Киеве.

По его словам, как сообщает «Интерфакс», в Крыму развернут армейский корпус, в составе которого большое количество бронетанковой техники и личного состава.

По словам Петренко, если еще в 2013 году военнослужащих РФ не превышало лимитированных 12 тысяч, то сейчас это число «превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40».

Кроме того, как считает представитель Минобороны Украины, Россия не просто милитаризует Крым, но и делает все, чтобы к полуострову невозможно было приблизиться и на пушечный выстрел.

"Посредством перемещения с материковой части России на территорию Крымского полуострова тактичных ракетных комплексов "Искандер", Российская Федерация имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут находиться в Чёрном море и может с высокой степенью вероятности наносить по ним существенные поражения", - пожаловался замминистра обороны Украины.

Крымский полуостров, после госпереворота в Киеве, по итогам народного волеизъявления в 2014 году вошел в состав Российской Федерации. Однако легитимность референдума отвергается в Украине. Москва при этом уже не раз заявляла, что воссоединение прошло в рамках мирового права и вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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