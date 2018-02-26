2018-02-26T15:28:43+03:00
В мире

Рейтинг Трампа вновь опустился до рекордно минимальных значений

Деятельность действующего президента США одобряют лишь 35% американцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа вновь опустился до минимальных значений, после небольшого "взлета". Согласно данным опроса, проведенного в период с 20 по 23 февраля, лишь 35% американцев одобряют деятельность главы государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года Трамп обновил свой антирекорд. Тогда о деятельности американского лидера положительно отозвались лишь 32% опрошенных. Однако после ежегодного обращения президента к Конгрессу рейтинг республиканца неожиданно вырос на пять пунктов - до 40%

Правда длилось счастье недолго, и уже спустя месяц популярность Трампа снова упала. Эксперты считают, что резкое понижение связано с трагедией, произошедшей 14 февраля в одной из флоридских школ. Тогда бывший ученик учреждения ворвался в здание с ружьем и застрелил 17 человек.

По данным телеканала CNN, во время последнего опроса за ужесточение законодательства о контроле за оборотом огнестрельного оружия высказались 70% респондентов, что стало рекордным показателем с 1993 года. При этом, большинство американцев (54%) признались, что не одобряют позицию президента страны по данному вопросу.

Между тем, больше всего поддержки Трамп получает от своих однопартийцев - 80% республиканцев одобряют деятельность лидера. Среди демократов положительно настроенных к президенту людей оказалось гораздо меньше - всего 5%.

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