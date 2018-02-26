Умер легендарный дипломат и ученый-китаевед Сергей Тихвинский

26 Февр. 15:54 2018-02-26T15:54:41+03:00

Действительный член Российской академии наук и крупный специалист по новой и новейшей истории стран Дальнего Востока скончался в возрасте 99 лет

Изменить размер текста: A A

Советский и российский ученый-китаевед, кадровый дипломат и специалист в области международных отношений Сергей Тихвинский скончался в возрасте 99 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Института Дальнего Востока Российской академии наук.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни известный российский ученый-китаевед, историк, кадровый дипломат, действительный член Российской академии наук, специалист в области новой и новейшей истории стран Дальнего Востока, и истории международных отношений, Лауреат Государственных премий СССР (1982) и РФ (1999) Сергей Леонидович Тихвинский», - говорится в сообщении службы.

Тихвинский родился в 1918 году в Петрограде, учился на китайском отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета. В 1938 году приступил к работе в Наркомате иностранных дел.

Дипломат работал в в Китае, Японии, Великобритании, Генеральной Ассамблее ООН. Был генконсулом СССР 2 октября 1949 года, когда СССР признал создание Китайской народной республики и установил с ней дипломатические отношения.

«Именно ему была передана телеграмма министра иностранных дел Китая с просьбой признать образование Китайской Народной Республики, он передал это в Москву, и поэтому признание СССР Китая состоялось так быстро, буквально на следующий день»,- цитирует ТАСС директора Центра изучения Китая Санкт-Петербургского государственного университета Николай Самойлов.

По его словам, Тихвинский был тем редким человеком, который в течение всей жизни сочетал блитстательную дипломатическую карьеру и выдающуюся научную деятельность.