В Барселоне прошли протесты из-за визита короля Испании, пострадали 19 человек

26 Февр. 16:19 2018-02-26T16:19:38+03:00

Визит испанского монарха в Каталонию стал первым с момента проведения референдума о независимости региона в октябре прошлого года

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В центре Барселона прошли протесты в связи с визитом в Каталонию короля Испании Фелипе VI. В результате пострадали как минимум 19 человек.

Как сообщает издание eldiario.es, 25 февраля король прибыл на ужин по случаю открытия выставки Mobile World Congress в Барселоне. Приезд испанского монарха в Каталонию стал первым со времени проведения референдума о независимости региона в октябре прошлого года.

Акцию организовали "комитеты защиты республики" (CDR), которые агитируют за независимость Каталонии и республиканские ценности. Протесты прошли неподалеку от Дворца каталонской музыки, где и состоялось мероприятие с участием короля. Несмотря на столкновения активистов с полицией, протест носил мирный характер. Под анным медиков, в больницы доставили 19 человек с легкими травмами.

По информации агентства Europa Press, во время протестов полицейские задержали одного человека за нападение на одного их правоохранителей.