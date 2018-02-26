2018-02-26T18:50:24+03:00
Политика

Украинскую писательницу привело в бешенство число русскоязычных в Киеве

Киевляне по прежнему отказываются от мовы и предпочитают говорить на русском языке
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Лариса Ницой, которая является не только украинской детской писательницей, но и активной поборницей украинской мовы, вновь заявила о себе. На сей раз украинка оказалась вне себя от того, что Киев, который по ее мнению колыбель Украины и всего украинского, оказывается в своем подавляющем большинстве говорит на русском языке.

Это открытие для себя Ницой сделала в одном из торгово-развлекательных центров украинской столицы. О чем незамедлительно выложила пост с гневными эпитетами в своем Facebook.

«Стою. Одна. Среди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов. Откуда? Откуда взялись все эти люди? Министр образования утверждает, что школ с тамбовским языком все меньше. Кто? Кто штампует этих "тамбовцев" и на какой фабрике?» - написала Ницой.

В расстроенных чувствах писательница призывает власти страны и активистов избавить страну и дать возможность людям «жить не среди иностранцев, а среди истинных украинцев, говорящих на мове».

Писательница Лариса Ницой стала известна своей радикальной позицией к России и русскому языку на волне произошедшего в 2014 году госпереворота. В сентябре 2016 года литератора привело в бешенство, что кассирша в магазине заговорила с ней на русском языке. Ницой устроила истерику и, швырнув в лицо девушке мелочь, вызвала полицию, требуя отдать работницу супермаркета под суд. В июле прошлого года Ницой призвала власти к скорейшей и, если понадобится, насильственой украинизации страны.

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