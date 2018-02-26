2018-02-26T17:58:06+03:00
Политика

Первые предвыборные дебаты удивили главу ЦИК Памфилову

На них пришел только один кандидат в президенты вместо объявленных четырех
Алексей КАРЕЛИН
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава ЦИК Элла Памфилова удивилась первым дебатам, на которые явился только один кандидат в президенты — Владимир Жириновский. Остальные отправили вместо себя доверенных лиц. Ксению Собчак представляла Елена Лукьянова, Павла Грудинина — Нина Останина, Бориса Титова — Сергей Демин.

«Мне это очень странно, многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали нас жалобами. Надеюсь, что хоть на ТВ-дебаты будут ходить», - сказала Памфилова.

Глава ЦИК напомнила, что кандидат может не участвовать в дебатах в случае болезни или в связи с исполнением служебных обязанностей. Памфилова заявила, что неиспользованное кандидатами эфирное время распределят между теми, кто на дебаты ходит, сообщает «Интерфакс».

Напомним, дебаты пройдут также на телевидении. Сайт kp.ru подготовило полное расписание.

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