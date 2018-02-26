2018-02-26T18:03:31+03:00
Экономика

Набиуллина: скорость вывода санируемых банков на рынок является показателм эффективности менеджмента

На санации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора находятся банки "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк, банк "Советский"
Екатерина БОЛГОВА
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Глава ЦБ заявила, что скорость вывода санируемых банков на рынок говорит об эффективности менеджментаГлава ЦБ заявила, что скорость вывода санируемых банков на рынок говорит об эффективности менеджментаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала скорость вывода санируемых банков на рынок одним из показателей эффективности менеджмента этих организаций.

"Мы будем стараться быстрее выводить на рынок санированные банки, - сказала она. - Многие высказывают мнение, что это нельзя сделать быстро, что мы не будем торопиться это делать... Перед менеджментом санируемых банков мы ставим в качестве одного из показателей эффективности,... в том числе, быстрее выводить на рынок", - сказала Набиуллина на межрегиональном банковском совете при Совете Федерации, передает ТАСС.

В настоящее время на санации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (находится под контролем ЦБ) находятся банки "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Используемый механизм санации предполагает продажу банков рыночному инвестору после их процедуры оздоровления. Регулятор ранее не исключал IPO санируемых банков.

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