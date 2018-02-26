Набиуллина: скорость вывода санируемых банков на рынок является показателм эффективности менеджмента
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала скорость вывода санируемых банков на рынок одним из показателей эффективности менеджмента этих организаций.
"Мы будем стараться быстрее выводить на рынок санированные банки, - сказала она. - Многие высказывают мнение, что это нельзя сделать быстро, что мы не будем торопиться это делать... Перед менеджментом санируемых банков мы ставим в качестве одного из показателей эффективности,... в том числе, быстрее выводить на рынок", - сказала Набиуллина на межрегиональном банковском совете при Совете Федерации, передает ТАСС.
В настоящее время на санации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (находится под контролем ЦБ) находятся банки "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Используемый механизм санации предполагает продажу банков рыночному инвестору после их процедуры оздоровления. Регулятор ранее не исключал IPO санируемых банков.