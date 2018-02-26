Вслед за кириллицей Казахстан откажется и от русского языка

26 Февр. 18:03 2018-02-26T18:03:48+03:00

Нурсултан Назарбаев потребовал чтобы чиновники общались с народом только на казахском

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На прошедшей 26 февраля встрече с министром информации и коммуникаций республики Дауреном Абаевым президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил что необходимо в кратчайшие сроки перевести правительство страны и все остальные госструктуры на исключительно казахский язык. С письменностью на латинице.

По мнению бессменного лидера страны, скорейший уход от кириллицы, на которой сейчас пишут в Казахстане, «является исторически важным для казахского народа».

«Необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода», — приводятся слова Назарбаева на сайте президента Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил, что данная реформа письменности и языковой вопрос должны идти синхронно с усовершенствованием методом обучения казахскому языку в образовательных учреждениях.

Как сообщалось ранее, 20 февраля президент Казахстана утвердил новый казахский алфавит , который должен будет состоять на основе латинской графики.