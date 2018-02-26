Партия Ангелы Меркель поддержала формирование коалиции с социал-демократорами

26 Февр. 19:00 2018-02-26T19:15:40+03:00

В ходе съезда члены «Христианско-демократического союза» проголосовали за соглашение с СДПГ

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Члены «Христианско-демократического союза», который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, поддержали формирование коалиции с Социал-демократической партией Германии.

Соответствующее решение было принято на партийном съезде ХДС, сообщает издание Bild.

Теперь социал-демократы также должны подтвердить свое стремление заключить коалиционное соглашение. Ожидается, что мнение 400 тысяч членов СДПГ по этому поводу станет известно 4 марта, когда будут опубликованы результаты внутрипартийного опроса.

Ранее Меркель представила клчевых кандидатов от своей партии на посты в правительстве. В честности, нынешний министр обороны Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост, глава Минфина Йенс Шпан перейдет в министерство здравоохранения, а новым министром экономики станет Петер Альтмайер.

Как сообщал ранее сайт «КП», выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, при этом правящий блок ХДС/ХСС набрал неубедительные 33% голосов, СДПГ ушла в оппозицию с 20,5%, а на третьем месте оказалась правая «Альтернатива для Германии» (12,6%).

Таким образом, для формирования правительства консерваторы вынуждены сформировать коалицию с социал-демократами, однако до последнего времени соответствующего соглашения достичь не удавалось. В частности, предметом торга стали сферы налогооблажения, медицинское страхование, а также квоты на мигрантов, приезжающих в ФРГ.