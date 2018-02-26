2018-02-26T19:15:40+03:00
В мире

Партия Ангелы Меркель поддержала формирование коалиции с социал-демократорами

В ходе съезда члены «Христианско-демократического союза» проголосовали за соглашение с СДПГ
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Партия Ангелы Меркель поддержала формирование коалиции с социал-демократорамиПартия Ангелы Меркель поддержала формирование коалиции с социал-демократорамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Члены «Христианско-демократического союза», который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, поддержали формирование коалиции с Социал-демократической партией Германии.

Соответствующее решение было принято на партийном съезде ХДС, сообщает издание Bild.

Теперь социал-демократы также должны подтвердить свое стремление заключить коалиционное соглашение. Ожидается, что мнение 400 тысяч членов СДПГ по этому поводу станет известно 4 марта, когда будут опубликованы результаты внутрипартийного опроса.

Ранее Меркель представила клчевых кандидатов от своей партии на посты в правительстве. В честности, нынешний министр обороны Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост, глава Минфина Йенс Шпан перейдет в министерство здравоохранения, а новым министром экономики станет Петер Альтмайер.

Как сообщал ранее сайт «КП», выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, при этом правящий блок ХДС/ХСС набрал неубедительные 33% голосов, СДПГ ушла в оппозицию с 20,5%, а на третьем месте оказалась правая «Альтернатива для Германии» (12,6%).

Таким образом, для формирования правительства консерваторы вынуждены сформировать коалицию с социал-демократами, однако до последнего времени соответствующего соглашения достичь не удавалось. В частности, предметом торга стали сферы налогооблажения, медицинское страхование, а также квоты на мигрантов, приезжающих в ФРГ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новый президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве
«Аэрофлот» увеличил нормы провоза багажа
В Одессе националисты облили краской генконсульство России
Из Израиля ускоренно высылают граждан Украины
Россия заблокировала антииранскую резолюцию СБ ООН по Йемену
Додон: «Молдавия не может дружить с Европой против России»
Лавров и Габриэль осудили по телефону ситуацию в Сирии
В Дюнкерке два человека госпитализированы после стрельбы
Российских лыжниц-призеров ОИ-2018 встретили на родине предложением руки и сердца
Посол РФ обсудит с замглавы МИД Великобритании ситуацию в Восточной Гуте
Российские биржевые индексы выросли к закрытию торгов в понедельник
Трамп: Россия поставляет множество товаров в КНДР
Борис Джонсон вызвал российского посла в Великобритании из-за ситуации в Восточной Гуте
Президент США Дональд Трамп считает ВТО «катастрофой»
Участницы Pussy Riot внесены в базу сайта «Миротворец»
Эксперт: Ввод турецкого спецназа в Африн не окажет сильного влияния на ситуацию в регионе