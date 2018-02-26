26 Февр. 19:59 2018-02-26T20:03:54+03:00

В Лондоне не считают вводимые РФ гуманитарные паузы в Восточной Гуте выполнением резолюции СБ ООН Фото: REUTERS

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Великобритания не считает, что вводимые Россией гуманитарные паузы в боевых действиях в Восточной Гуте являются полноценным выполнением резолюции Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил журналистам и.о. постоянного представителя королевства при ООН Джонатан Аллен.

«Это не является соблюдением, не является выполнением резолюции, принятой в субботу, но это показывает, что она может быть реализована», - заявил Аллен.

Дипломат выразил мнение, что раз Россия может обеспечить пятичасовую гуманитарную паузу, то сможет организовать и круглосуточное прекращение огня.

«Россия может выполнять резолюцию, под которой она подписалась и за которую проголосовала, либо может играть в циничные игры», - добавил Аллен.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить боевые действия на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для того, чтобы мирное население могло получить гуманитарную помощь.

В свою очередь в МИД РФ подчеркнули, что резолюция может быть реализована только в случае достижения соответствующих договоренностей между участниками конфликта «на земле».

Как сообщал сайт «КП», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о создании с 27 февраля коридоров, где ежедневно с 9:00 до 14:00 будет обеспечиваться режим прекращения огня для безопасного выхода мирных жителей их зоны конфликта.