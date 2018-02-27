2018-02-27T13:34:59+03:00
Происшествия

Число жертв взрыва в Лестере возросло до пяти человек

Поисково-спасательная операция продолжается
Юлия ДИВЕЕВА
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Район взрыва в городе Лестер все еще оцеплен полициейРайон взрыва в городе Лестер все еще оцеплен полициейФото: REUTERS
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По последним данным, пять человек стали жертвами взрыва в британском городе Лестере. Об этом сообщили в управлении полиции графства Лестершир. Еще пять пострадавших находятся в больницах, у одного из них очень серьезные травмы.

Как уточнил телеканал Sky News , В течение ночи поисково-спасательные команды обнаружили четыре тела под обломками здания, а пятого погибшего нашли в понедельник днем Поисковая операция продолжается.

"Существует вероятность того, что люди оказались в ловушке в пустотах между завалами. Но, со временем, найти их живыми становится менее вероятным",- сказал глава ожарной и спасательной службы графства Мэтт Кейн.

Полиция Лестера проводит расследование совместно с пожарной службой. В правоохранительных органах отмечают, что инцидент на данной этапе расследования не был квалифицирован как теракт.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в воскресенье в городе Лестер прогремел мощный взрыв. В результате полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазинчик, а на втором - жилые помещения.

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