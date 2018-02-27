Число жертв взрыва в Лестере возросло до пяти человек
По последним данным, пять человек стали жертвами взрыва в британском городе Лестере. Об этом сообщили в управлении полиции графства Лестершир. Еще пять пострадавших находятся в больницах, у одного из них очень серьезные травмы.
Как уточнил телеканал Sky News , В течение ночи поисково-спасательные команды обнаружили четыре тела под обломками здания, а пятого погибшего нашли в понедельник днем Поисковая операция продолжается.
"Существует вероятность того, что люди оказались в ловушке в пустотах между завалами. Но, со временем, найти их живыми становится менее вероятным",- сказал глава ожарной и спасательной службы графства Мэтт Кейн.
Полиция Лестера проводит расследование совместно с пожарной службой. В правоохранительных органах отмечают, что инцидент на данной этапе расследования не был квалифицирован как теракт.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в воскресенье в городе Лестер прогремел мощный взрыв. В результате полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазинчик, а на втором - жилые помещения.