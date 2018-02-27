2018-02-27T09:28:00+03:00
В мире

Прокуратура потребовала 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи

Экс-главу государства обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью и раскрытии гостайн
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-президент Южной Кореи Пак Кын ХеЭкс-президент Южной Кореи Пак Кын ХеФото: REUTERS
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Во вторник, 27 февраля, прокуратура Южной Кореи запросила 30 лет лишения свободы для бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Стоит отметить, что экс-глава государства отказалась принимать участие в судебных слушаниях по ее делу после того, как в октябре прошлого года ей в очередной раз продлили срок содержания под стражей, передает агентство Yonhap News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента в начале прошлого года после того, как выяснилось, что она замешана в крупном коррупционном скандале. А позднее ей предъявили обвинения в коррупции по 18 пунктам, включая взятки, злоупотребление властью и раскрытие государственных тайн.

Причем главной фигуранткой коррупционного скандала является подруга Пак Кын Хе - Чхве Сун Силь. Как выяснилось, не занимая никакого государственного поста, эта женщина знала о ситуации в стране лучше многих министров.

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