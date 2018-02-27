2018-02-27T11:34:14+03:00
Общество

Умерла старейшая актриса Москвы Татьяна Карпова

Татьяна Карпова скончалась на 103 году жизни
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Татьяна Карпова на праздновании своего столетия. ФОТО Телеканал КУЛЬТУРАТатьяна Карпова на праздновании своего столетия. ФОТО Телеканал КУЛЬТУРА
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26 февраля на 103-м году жизни ушла из жизни народная артистка СССР, актриса Московского академического театра имени Маяковского Татьяна Карпова.

Как стало известно, последнее время старейшая актриса Москвы много и часто болела. Незадолго до кончины Карпова окончательно слегла и уже не вставала с постели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Татьяна Карпова вошла в состав труппы театра Маяковского в 1938 году. Одной из первых заметных работ актрисы стала роль Любки Шевцовой в «Молодой гвардии» Фадеева. Всего на счету Карповой более полусотни ролей, исполненных в таких постановках, как «Гамлет», «Медея», «Собака на сене», «Круг», «Мамаша Кураж и ее дети» и др.

Как уточнили в пресс-службе Московского академического театра имени Маяковского, место и время прощания со старейшей актрисой будет объявлено позднее.

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