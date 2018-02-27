В Афинах произошел мощный взрыв в магазине одежды

СЕГОДНЯ 11:35 2018-02-27T11:35:49+03:00

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Во вторник, 27 февраля, мощный взрыв прогремел в Афинах. Инцидент произошел в 04:00 по местному времени (05:00 мск) в магазине одежды, расположенном на проспекте Вулиагмени в районе Глифада на юге греческой столицы.

В результате обошлось без пострадавших. Однако магазину был причинен серьезный материальный ущерб.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты отдела по обезвреживанию взрывных механизмов. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося и установить причины взрыва, передает местное агентство новостей АМНА.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года взрыв прогремел в афинском отделении Евробанка. Тогда за полчаса до ЧП в редакцию электронного портала Zougla позвонил неизвестный и сообщил о бомбе в здании кредитной организации. В результате прогремел взрыв такой силы, что повреждения получили даже несколько близлежащих построек.