В квартире польского политолога Мацейчука полицейские нашли кучу благодарностей от украинских карателей

СЕГОДНЯ 13:04 2018-02-27T13:04:53+03:00

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Завсегдатай различных политических ток-шоу на российском ТВ, польский политолог радикального толка Томаш Мацейчук попал в поле зрения столичных полицейских. В настоящее время у скандального польского гражданина в его съемной квартире в подмосковных Мытищах сотрудники МВД проводят обыск.

Как стало известно к настоящему времени, полицейскими в ходе обыска обнаружен ряд сомнительных «артефактов», которые явно принадлежат именно Мацейчуку. К примеру, несколько грамот и благодарственных писем за сотрудничество от руководителей различных украинских карательных батальонов, таких как «Донбас» и «Айдар». А также множество националистических книг и символики.

Как сообщает сайт РЕН ТВ, сейчас Мацейчук задержан. Его везут в суд для принятия решения о возможной депортации гражданина Польши.

Томаш Мацейчук регулярно снимается в российских политических ток-шоу. Принимая в них участие, политолог с завидным упорством критикует российские власти и проводимую Россией политику в отношении Украины и Запада.

На днях Мацейчук, поплатился за оскорбление советских воинов, сражавшихся в Великую Отечественную войну и проиграл кулачную дуэль российскому политологу и публицисту Руслану Осташко.

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