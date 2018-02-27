2018-02-27T13:04:53+03:00
Общество

В квартире польского политолога Мацейчука полицейские нашли кучу благодарностей от украинских карателей

«Героя» российских телеэфиров выдворят из России
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments119
Томаш Мацейчук в эфире Первого канала.Томаш Мацейчук в эфире Первого канала.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Завсегдатай различных политических ток-шоу на российском ТВ, польский политолог радикального толка Томаш Мацейчук попал в поле зрения столичных полицейских. В настоящее время у скандального польского гражданина в его съемной квартире в подмосковных Мытищах сотрудники МВД проводят обыск.

Как стало известно к настоящему времени, полицейскими в ходе обыска обнаружен ряд сомнительных «артефактов», которые явно принадлежат именно Мацейчуку. К примеру, несколько грамот и благодарственных писем за сотрудничество от руководителей различных украинских карательных батальонов, таких как «Донбас» и «Айдар». А также множество националистических книг и символики.

Как сообщает сайт РЕН ТВ, сейчас Мацейчук задержан. Его везут в суд для принятия решения о возможной депортации гражданина Польши.

Томаш Мацейчук регулярно снимается в российских политических ток-шоу. Принимая в них участие, политолог с завидным упорством критикует российские власти и проводимую Россией политику в отношении Украины и Запада.

На днях Мацейчук, поплатился за оскорбление советских воинов, сражавшихся в Великую Отечественную войну и проиграл кулачную дуэль российскому политологу и публицисту Руслану Осташко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антироссийские эксперты в телешоу готовы терпеть побои за хороший гонорар

«КП» разбиралась - ради чего украинцы, поляки, американцы и «прочие разные шведы» рассыпают антироссийские высказывания в ток-шоу на росийских телеканалах и получают пинки (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Борис Джонсон: Применение Дамаском химоружия может спровоцировать военный ответ Великобритании
Посол России в Аргентине рассказал подробности "кокаинового дела"
Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В 2017 году четыре тысячи человек оштрафовали за курение в неположенных местах
Кремль не видит оснований для переноса послания президента Федеральному собранию
СМИ: США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ЗРС С-400
На Неаполь обрушился самый мощный с 1956 года снегопад
Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные
В РФ завершено проектирование корабельного двигателя пятого поколения
Украина ужесточает наказание за незаконный въезд на территорию страны
Якубович объяснил свои слова о «шизофрении» на «Поле чудес»