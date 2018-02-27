2018-02-27T13:22:20+03:00
Общество

Минтруд намерен пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий

В ведомстве считают, что этим должно заниматься правительство, а не работтодатели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас списки запрещенных для женщин профессий утверждает правительствоСейчас списки запрещенных для женщин профессий утверждает правительствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Перечень запрещенных для женщин профессий нуждается в пересмотре. Такое мнение высказал глава министерства труда Максим Топилин.

По его словам, подобные ограничительные списки должны формироваться в правительстве, но никак не самими работодателями.

"Этот перечень безусловно должен пересматриваться, какие-то профессии оттуда должны уходить, потому что условия труда улучшаются. Но это не будут полномочия работодателя никогда, я надеюсь", - цитирует ТАСС Топилина.

Отметим, что сейчас такой перечень утверждается правительством России. В него входят профессии, относящиеся к вредным производствам и отраслям, таким как металлообработка и горные работы, а также, казалось бы, безобидная деятельность вроде работы машинистом локомотива или осмотрщиком вагонов.

Ранее РЖД предложили утверждать подобные списки самостоятельно совместно с профсоюзами.

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