В 2017 году четыре тысячи человек оштрафовали за курение в неположенных местах

27 Февр. 14:55 2018-02-27T14:56:06+03:00

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Роспотребнадзор отчитался о том, как россияне соблюдают антитабачное законодательство. Оказалось, не очень. За пятилетнюю историю новых правил, с февраля 2013 года за нарушения были оштрафованы больше 56 тысяч человек и около 8 тысяч юридических лиц.

В 2017 году сумма собранных штрафов за нарушение антитабачного законодательства составила 124 млн рублей. За курение в неположенных местах в прошлом году оштрафовали 4 тысячи человек.

Напомним, по действующему закону нельзя курить в общепите, гостиницах, школах и университетах, учреждениях культуры, на вокзалах и в аэропортах, детских площадках и лифтах. Курильщикам грозит штраф от 1,5 до 3 тыс. руб. В общую сумму вошли и штрафы для 6,7 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Их наказывают за рекламу табака, незаконную продажу сигарет и за то, что разрешают курить в неположенных местах. Организации могут поплатиться за этой штрафом от 60 до 90 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели попадают на 30-40 тысяч.