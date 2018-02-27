Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте

27 Февр. 14:56 2018-02-27T14:56:17+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в сирийской Восточной Гуте. По его словам, будет продлеваться или нет режим прекращения огня, зависит от поведения террористических группировок.

«Это зависит от того, как поведут себя террористические группировки, это зависит от того, будут ли они вести огонь, будут ли дальше продолжаться провокации с их стороны - главным образом от этих факторов», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о том, что с 27 февраля в Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза, введение которой было единогласно одобрено Советом Безопасности (СБ) ООН. Как уточнил генерал армии, в рамках 30-дневного перемирия Россия открывает в пригороде Дамаска гуманитарный коридор, который будет обеспечивать безопасный проход местных жителей, эвакуацию пострадавших и доставку вещей первой необходимости.