«Трое из Простоквашино» заговорят голосами Сукачева и Охлобыстина

27 Февр. 15:28 2018-02-27T17:07:52+03:00

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Студия «Союзмультфильм» объявила о скором выходе на телеэкраны продолжения популярного у советских и российских детей мультфильма «Трое из Простоквашино». Маленьких зрителей, как уверяют мультипликаторы, ждет ряд новшеств.

"Помимо старых, появятся два новых персонажа. Одного мы пока не раскрываем, а насчет второго можем сказать. У Дяди Федора появится сестра, очень симпатичная девочка», - рассказала РИА Новости председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Что до старых персонажей, но они обретут новые голоса. Пса Шарика будет озвучивать рок-музыкант Гарик Сукачев, почтальон Печкин заговорит голосом Ивана Охлобыстина. Поменяет голос и мама главного героя дяди Федора, актрису Валентину Талызину заменит телеведущая Юлия Меньшова.

Изменится и антураж мультфильма. Его герои будут идти в ногу со временем. К примеру, у Дяди Федора в новых сериях будет стильная стрижка, а у героев появятся различные девайсы. Причем некоторые сюжетные линии будут связаны именно с их использованием.

Всего в период с 2018 по 2020 годы студией «Союзмультфильм» запланировано нарисовать и отснять 30 серий. Проект стартует уже нынешней весной.