2018-02-27T17:33:55+03:00
Общество

На Нобелевскую премию мира-2018 претендуют 329 кандидатов

Вручение престижнейшей награды состоится 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Обладателя Нобелевской премии мира 2018 года назовут в октябре. Вручат же награду 10 декабряОбладателя Нобелевской премии мира 2018 года назовут в октябре. Вручат же награду 10 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Норвежский нобелевский институт опубликовал список номинантов на Нобелевскую премию мира за 2018 год. Как оказалось, цифра если не рекордная, то весьма внушительная: на нобелевку претендуют аж 329 кандидатов. Среди них 217 человек и 112 организаций. Стоит отметить, что рекорд по числу выдвигаемых номинантов на Нобелевскую премию мира был установлен не так давно — в 2016 году. Тогда их было 376.

Данная премия присуждается за особые заслуги в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий. А также проведение различных конгрессов и круглых столов с привлечением внимания мировой общественности к проблемам войн во всем мире.

Обладателя Нобелевской премии мира 2018 года назовут в октябре. Вручат же награду 10 декабря в столице Норвегии Осло в годовщину смерти ученого, сообщает ТАСС. В прошлом году престижнейшей мировой премии в области установления мира удостоилась Международная кампания по запрещению ядерного оружия.

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