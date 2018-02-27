Киев выплатит €4 тысячи украинке, жарившей яичницу на Вечном огне

27 Февр. 17:39 2018-02-27T17:40:05+03:00

Такое решение принял Европейский суд по правам человека после рассмотрения дела семилетней давности

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Европейский суд по правам человека обязал Киев выплатить 4 тысячи евро гражданке Украины Анне Синьковой, которая в 2010 году приготовила себе яичницу с сосисками на Вечном огне в Киев.

ЕСПЧ не нашел в данном деле признаков политического преследования девушки, однако признали незаконным столь длительное содержание активистки под арестом. После истечения срока заключения украинка провела в следственном изоляторе еще около месяца.

При этом в суде подчеркнули, что действия Синьковой действительно были "крайне провокационными, особенно учитывая деликатный характер военных мемориалов".

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, активистку запрещенной в РФ группировки националистов "Братство Луки" задержали в киевском парке Славы семь лет назад за то, что она со своими друзьями жарила яичницу на священном огне. Сама студентка свои действия назвала протестом против "советского наследия и бесцельного сжигания природного газа".

В результате она была арестована по обвинению в хулиганстве и осуждена на три года условно за осквернение могилы.