Собаки победили хозяина в скоростном поедании лапши
Кто на свете всех быстрее ест лапшу?.Собаки победили хозяина в соревновании по поеданию лапши. Осторожно, это видео пробужает аппетит!
Необычное состязание устроил со своими собаками житель китайской провинции Шаньдун. Парень решил проверить, кто из них быстрее съест лапшу. Очевидными победителями соревнования стали золотистые ретриверы. И это несмотря на то, что их хозяин пытался сжульничать! Когда он стал помогать себе руками, собаки отомстили и забрали себе остатки макарон.
На видео обратило внимание популярное издание Daily Mail. Журналисты выяснили, что собак зовут Дан Хуан (Dan Huang) и Ю Ли (You Li).
Ещё одно видео с животным стало популярным в последние дни. В Волгограде спасатели откачали кислородом кота-погорельца. Для него провели полноценную человеческую реанимацию - делали массаж сердца, давали кислород из маски... К счастью, котика удалось спасти - он ожил прямо в руках у пожарного (подробности)