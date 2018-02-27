2018-02-27T19:31:32+03:00
Дом. Семья

Собаки победили хозяина в скоростном поедании лапши

Видео состязания стало вирусным в соцсетях
Вера КОН
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Кто на свете всех быстрее ест лапшу?.Собаки победили хозяина в соревновании по поеданию лапши. Осторожно, это видео пробужает аппетит!

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Необычное состязание устроил со своими собаками житель китайской провинции Шаньдун. Парень решил проверить, кто из них быстрее съест лапшу. Очевидными победителями соревнования стали золотистые ретриверы. И это несмотря на то, что их хозяин пытался сжульничать! Когда он стал помогать себе руками, собаки отомстили и забрали себе остатки макарон.

На видео обратило внимание популярное издание Daily Mail. Журналисты выяснили, что собак зовут Дан Хуан (Dan Huang) и Ю Ли (You Li).

Ещё одно видео с животным стало популярным в последние дни. В Волгограде спасатели откачали кислородом кота-погорельца. Для него провели полноценную человеческую реанимацию - делали массаж сердца, давали кислород из маски... К счастью, котика удалось спасти - он ожил прямо в руках у пожарного (подробности)

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