Власти Калифорнии разрешили испытание беспилотных автомобилей без водителя в салоне

27 Февр. 20:46 2018-02-27T20:46:39+03:00

Согласно новым правилам, за передвижением транспортного средства все равно должен наблюдать специалист, но может делать это удаленнно

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Власти американского штата Калифорния разрешили автопроизводителям испытывать беспилотные машины без присутствия водителя в салоне.

Об этом говорится в заявлении автотранспортного управления штата.

Ранее регулирующие органы разрешали испытание автомобилей с автопилотом, однако за рулем все равно должен был находиться специалист, готовый в любой момент перехватить управление.

Измененные правила подразумевают, что за передвижением беспилотного автомобиля все равно должен наблюдать водитель-человек, но теперь он может брать на себя управление в дистанционном режиме. Кроме того, у шофера должна быть возможность установить связь с сотрудниками правоохранительных органов. Новые нормы вступят в силу со 2 апреля этого года.

Власти штата ожидают, что компании-разработчики представят им описания систем, обеспечивающих удаленное управление автомобилем. Также указанные средства должны будут отвечать нормам кибербезопасности, чтобы исключить возможность перехвата хакерами контроля над беспилотным автомобилем.

«Безопасность является для нас приоритетом, и мы согласны работать с производителями, которые готовы испытывать в Калифорнии автомобили, действующие совершенно без водителя», - заявила глава автотранспорного управления Джин Шиомото.

В настоящее время целый ряд производителей занимаются разработкой безопасных и надежных беспилотных автомобилей. В их числе Tesla, Volkswagen Group of America, Uber, Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие.