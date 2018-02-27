СМИ: Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 3 мая

27 Февр. 22:27 2018-02-27T22:27:53+03:00

Решение было принято в ходе совещаний Минкультуры РФ с кинопрокатчиками

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Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли с 11 на 3 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокатчика ленты Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Согласно данным на сайте прокатчика, на российские экраны фильм выйдет 3 мая, на день раньше, чем в США.

Напомним, 13 февраля пресс-служба The Walt Disney Company объявила, что новый блокбастер братьев Руссо выйдет в российский прокат 11-го, а не 3 мая, как сообщалось ранее.

После этого в Минкультуры РФ подчеркнули, что дата премьеры картины не переносилась на неделю, а была утверждена по взаимной договоренности ведомства с компанией-прокатчиком.

Очевидно, что дальнейшие консультации с прокатчиками привели к переносу премьеры, так что теперь российские зрители получат возможность увидеть фильм на день раньше американских.

В фильме «Мстители: Война бесконечности» впервые на большом экране встретятся Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек Паук, Черная Пантера и другие супергерои киновселенной Marvel. Им придется противостоять могущественному Таносу, который готовится уничтожить Вселенную