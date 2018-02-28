2018-02-28T01:03:22+03:00
Происшествия

В Москве двое пожарных погибли при тушении квартиры многоэтажки

Спасатели успели вывести из огня четырех человек
Юлия ДИВЕЕВА
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Двое пожарных погибли в Москве при исполнении обязанностейДвое пожарных погибли в Москве при исполнении обязанностейФото: Тимур ХАНОВ
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Два человека стали жертвами пожара в квартире жилого многоэтажного дома на севере Москвы. Как сообщили в экстренных службах столицы, оба погибшие – пожарные.

ЧП произошло на бульваре Матроса Железняка в доме №3. Возгорание началось в квартире на шестнадцатом этаже. Огонь охватил мебель и личные вещи жильцов.

Спасатели успели вывести из помещения троих детей и одного взрослого. До этого соседи погорельцев сами эвакуировались с задымленного этажа. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его удалось ликвидировать

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