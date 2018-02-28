2018-02-28T02:33:18+03:00
Экономика

В Госдуме предлагают ввести единые требования для ручной клади

Габариты багажа для провоза в салоне должны быть одинаковыми для всех перевозчиков
Юлия ДИВЕЕВА
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Требования для ручной клади хотят унифицировать для всех перевозчиков в РФТребования для ручной клади хотят унифицировать для всех перевозчиков в РФФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В России предлагают ввести для всех авиакомпаний единые требования к ручной клади. С такой инициативой обратился член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев.

Он отметил, что в Федеральных авиационных правилах говорится, что пассажир имеет право провоза в самолёте ручной клади без дополнительной платы, но нигде не указаны требования к этому багажу, поскольку их определяют сами авиаперевозчики на свое усмотрение.

Сураев пояснил, что сначала предложение будет направлено в Росавиацию, пишет "Парламентская газета".

«Если мы не найдём поддержки и понимания, то будем вносить поправки в ФАП: надо помимо веса прописать размеры, габариты багажа, который пассажиру можно с собой брать на борт», — рассказал депутат.

По его словам, требования к габаритам могут варьироваться в зависимости от типа воздушного судна: для самолётов малого размера могут действовать одни нормы, для трансконтинентальных лайнеров — другие, но они должны быть четко определены и не меняться каждый день.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что с 15 февраля «Аэрофлот» ужесточил контроль за провозом ручной клади. Ее размер не должен был превышать габариты 55х40х20 см. Если ручная кладь не соответствует нормам, пассажир обязан сдать ее в багаж.

Позже компания увеличила габариты для ручной клади на пять сантиметров.

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