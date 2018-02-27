«Аэрофлот» увеличил нормы провоза багажа

СЕГОДНЯ 02:13 2018-02-27T02:13:13+03:00

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Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила провозки багажа, увеличив габариты ручной клади на пять сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Совместно с нашими консультантами мы проанализировали продукцию ведущих производителей и пришли к выводу, что наиболее часто встречающиеся габариты для ручной клади составляют 55х40х23-25 см, в связи с чем в требования в нормы провоза багажа в салоне самолета были внесены изменения», - цитирует сообщение компании ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 15 февраля «Аэрофлот» ужесточил контроль за провозом ручной клади. Ее размер не должен был превышать габариты 55х40х20 см. Если ручная кладь не соответствует нормам, пассажир обязан сдать ее в багаж.

По новым правилам, пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади. При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам по размерам и весу, и количеству мест.