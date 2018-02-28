2018-02-28T03:32:32+03:00
В мире

В США 11 военнослужащим базы стало плохо после вскрытия конверта

Из-за подозрительного письма у трех человек на руках ожоги, у одного – носовое кровотечение
Юлия ДИВЕЕВА
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Американские морпехи пострадали из-за подозрительного письмаАмериканские морпехи пострадали из-за подозрительного письмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На военной базе в Арлингтоне штата Вирджиния одиннадцать человек почувствовали недомогание после того, как было вскрыт конверт с подозрительным письмом. Об этом сообщается во вторник в Twitter местной службы пожарной охраны.

Конверт пришел во вторник утром. Его открыли в холле административного здания базы. После этого три человека - капрал, артиллерийский сержант и полковник - были госпитализированы. По некоторым данным, у них ожоги рук и лица, а у одного – носовое кровотечение.

Телеканал CNN сообщил также, что в конверте находилось неизвестное вещество, верятно химического происхождения.

На базу прибыли сотрудники Федерального бюро расследований США. Все пострадавшие морские пехотинцы получают лечение в местной больнице Арлингтона.

Сайт kp.ru сообщал, что 14 и 15 февраля более 10 посольств в Москве получили конверты с белым порошком. Во всех отправлениях состав был одинаков, как выяснилось позже. Он содержал вещество семейства пестицидов - фипронил. Его используют для травли насекомых в сельском хозяйстве и в медицине.

А за день до этого стало известно, что Дональду Трампу-младшему пришло письмо с порошком, которое вскрыла его супруга Ванесса Трамп. перепуганную женщину доставили в больницу. Как оказалось, в конверте была детская присыпка.

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