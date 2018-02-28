Минобороны РФ отметило тяжелую ситуацию для населения Сирии в районах, подконтрольных союзникам США

СЕГОДНЯ 06:40 2018-02-28T06:40:33+03:00

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В Сирии наиболее тяжелая ситуация на сегодняшний день сложилась в районах, где контроль находится в руках военных коалиции во главе с США, а также отрядов сирийской оппозиции. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что ситуация в этих районах неоднозначная для сирийского и международных наблюдателей. По словам генерала, в районе лагеря беженцев Эр-Рукбан, в зоне ответственности американской военной базы в Эт-Танфе, 60 тысяч беженцев насильно удерживаются группировками боевиков. Люди там нуждаются в гуманитарной и медицинской помощи.

"Положение мирных жителей Ракки характеризуется как "гуманитарная катастрофа", которую упорно не хотят замечать её "освободители" из возглавляемой США международной коалиции. Сегодня в Ракке находятся всего около 40 тысяч жителей. В то время как к моменту начала штурма города коалицией там проживало более 200 тысяч мирного населения" — подчеркнул Конешенков.

Он отметил, что в Алеппо, в отличие от Ракки, может приехать любой желающий и посмотреть на ход восстановительных работ. Кроме того, "оккупационные силы США" даже не рассматривают возможности восстановительных работ в регионе.