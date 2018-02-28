В Токио выбрали талисманы летней Олимпиады 2020 года

СЕГОДНЯ 07:49 2018-02-28T07:52:30+03:00

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В Японии голосованием определили, как будет выглядеть талисман летней Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио. Как сообщил в среду специальный совет при оргкомитете Игр, выбраны две фигурки, стилизованные в стиле аниме.

Это два клетчатых зверька – синий и розовый. За эту парочку проголосовало больше всего учеников из начальных школ страны Восходящего солнца – 109 тысяч 41 голос. Второй вариант подержали 61 тысяча 423 школьника, а третий – 35 тысяч 291.

Голосование за олимпийские талисманы в ТокиоФото: REUTERS

Голосование проводилось с 11 декабря по 22 февраля. В нем приняли участие более 16 тысяч начальных школ, передает ТАСС.

Такой способ определения талисмана Игр был использован впервые в истории олимпийского движения. Ученики выбрали из двух тысяч картинок талисманов для Олимпиады и Паралимпиады. В финале остались лишь три варианта.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.