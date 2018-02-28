2018-02-28T10:20:18+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли в крупном ДТП в Китае

Еще 23 получили ранения, полиция выясняет причины аварии
Алексей КАРЕЛИН
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В Китае столкнулись автобус и грузовикВ Китае столкнулись автобус и грузовикФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На севере Китая в провинции Хэбэй в крупном дорожно-транспортного происшествия погибло шесть человек и 23 получили ранения. На шоссе в провинции пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла накануне вечером в 17:40 вторника, 27 февраля, сообщает агентство «Синьхуа».

Как пишет дорожная полиция городского округа Синтай, два пассажира погибли на месте происшествия, четверо скончались в больнице. Еще 23 госпитализированы, им оказывается медицинская помощь

Полиция выясняет причины аварии.

В тот же вечер в Башкортостане произошла подобная авария. Столкнулись грузовик и автобус, который вез 12 пассажиров. Обе машины улетели в кювет. Очевидцы аварии смогли вытащить только одну девушку, девять человек погибло, трех госпитализировали, один отказался от медицинской помощи. Как сообщает сайт kp.ru, водитель автобуса совершал всего второй рейс.

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