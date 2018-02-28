2018-02-28T10:31:16+03:00
Общество

Медведев распорядился отменить налог на выплаты семьям с детьми

С начала года действует дополнительная господдержка родителям
Алексей КАРЕЛИН
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В среднем в 2018 году семьи с первым и вторым ребенком получают 10 500 рублей дополнительно.В среднем в 2018 году семьи с первым и вторым ребенком получают 10 500 рублей дополнительно.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение внести в Госдуму законопроект об отмене налога на ежемесячные выплаты семьям, в которых появился первый или второй ребенок. Такую государственную поддержку ввели с начала 2018 года.

«В связи с тем, что такая господдержка носит социальный характер, законопроектом предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Правительство рассмотрело и одобрило законопроект 22 февраля.

Напомним, в среднем в 2018 году семьи получают от государства 10 500 рублей в месяц. В следующем году эта сумма увеличится на 300 рублей, а в 2020 году составит 11 100 рублей. Как сообщал сайт kp.ru, вместе с ежемесячными выплатами приняты и другие меры поддержки семей: продление программы материнского капитала и субсидирование ипотеки.

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