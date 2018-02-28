Зятю Трампа закрыли доступ к совершенно секретным данным

СЕГОДНЯ 12:11 2018-02-28T12:11:47+03:00

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Уровень допуска старшего советника президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера к секретным данным на прошлой неделе был понижен. Политику не только отказали в предоставлении постоянного доступа к таким сведениям, но и лишили его ежедневной разведывательной сводки, содержащей наиболее ценную информацию.

Так, уровень допуска Кушнера был понижен с "совершенно секретного" до "секретного". Одной из причин таких мер стало получение "ошеломляющих" известий о наличии у зятя Трампа официально несогласованных контактов с зарубежными официальными лицами, которые никак не декларировались не координировались с Белым домом, передает Reuters.

Также обеспокоенность Вашингтона вызвала информация о том, что такие государства, как Мексика, Китая, Израиль и ОАЭ, рассматривают возможности манипулирования Кушнером. Это касается, в частности, его бизнес-схем, финансовых трудностей и нехватки опыта во внешней политике.

Как сообщает газета The Washington Post, пока не известно перешли ли эти страны от рассуждений к действиям, однако в Белом доме решили подстраховаться и ограничили доступ старшего советника к секретным данным.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом 2017 года стало известно о встрече мужа Иванки Трамп с российским юристом Натальей Весельницкой в период избирательной кампании в США. Уже тогда американцы заговорили о том, что Кушнеру могут отказать в доступе к засекреченным сведениям.