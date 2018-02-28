В Сирии боевики нарушили режим перемирия 10 раз за сутки

СЕГОДНЯ 12:17 2018-02-28T12:18:07+03:00

В Сирии 10 раз за сутки был нарушен режим перемирия Фото: REUTERS

Выстрелы зафиксированы в Алеппо, Латакии и Дамаске

Изменить размер текста: A A

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала десять случаев беспорядочной стрельбы. Нарушения перемирия произошли в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Сообщается, что стрельба из минометов велась в районах, которые находятся под контролем боевиков террористических группировок.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. Помощь была оказана жителям населенных пунктов Скальбия провинции Хама и Абу-Джеббар-эш-Сагира провинции Алеппо. Местное население получило четыре тонны продуктов питания, передает сайт телеканала «Звезда».

В военном ведомстве добавили, что на сегодняшний день 234 вооруженных формирований соблюдают режим перемирия в Сирии, передает ФАН.