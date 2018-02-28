2018-02-28T12:24:36+03:00
Звезды

Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою собаку, умершую в прошлом году

Любимая собака певицы породы Котон-де-Тулеар умерла в возрасте 14 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Барбра СтрейзандБарбра СтрейзандФото: REUTERS
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Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд рассказала, что клонировала свою любимую собаку, которая умерла в прошлом году. По ее словам, у нее живут три собаки, две из которых — клоны собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта, умершей в возрасте 14 лет.

"Они разные по натуре. Я жду, когда они станут постарше, чтобы я смогла увидеть, есть ли у них ее (Саманты) карие глаза и серьезность", — заявила Стрейзанд в интервью журналу Variety.

Она отметила, что для клонирования у собаки взяли клетки из рта и желудка перед смертю животного.

Актриса пояснила, что щенки очень похожи, поэтому, чтобы их различать, их одевают в красный и фиолетовый наряды. Именно благодаря цвету костюмов животные получили свои клички — Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет.

Барбра Стрейзанд — певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер, обладательница двух наград премии «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», премий «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».

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