Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России

СЕГОДНЯ 14:46 2018-02-28T14:46:49+03:00

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Военные США грубо нарушают Договор о нераспространении, подготавливая вооруженные силы европейских стран к применению американских тактических ядерных зарядов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

По словам министра, сохранения американских нестратегических ядерных вооружений в Европе сопровождается дестабилизирующей практикой так называемых «совместных ядерных миссий». К ним привлекаются неядерные державы из числа партнеров Вашингтона по НАТО.

«Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», - констатировал Лавров.

Он также обратил внимание, что Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, а также не отрабатывает его применение.

«В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция», - добавил глава МИД РФ.

В заключение Лавров выразил надежду, что европейским гражданам удастся сказать твердое «нет» размещению на своей территории оружия массового уничтожения. Особенно с учетом того, что оно принадлежит единственному государству, применившему его против населения городов Хиросима и Нагасаки.