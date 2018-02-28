Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Австрия намерена всецело углублять отношения с Россией на всех уровнях. Об этом, 28 февраля, на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил федеральный канцлер альпийской республики Себастьян Курц.
«Господин президент, я рад буду обсудить с Вами двусторонние отношения, а также углубить их, и отношения Евросоюза с Россией и международные вопросы», — сказал Курц.
На встрече лидеры двух стран обсудили международную тематику, а также вопросы, связанные с культурным обменом. Себастьян Курц подчеркнул, что дружеские отношения с Россией являются для его европейской страны приоритетом во внешней политике. Особый акцент федеральный канцлер сделал на тот факт, что оба государства могут похвастаться «продолжительной традицией добрых взаимоотношений», - сообщает РИА Новости.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц с 28 февраля находится в Москве с официальным визитом. Примечательно, что это первый вояж самого молодого руководителя альпийской республики за пределы ЕС. И его он предпочел нанести именно в Россию.