Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран

СЕГОДНЯ 15:29 2018-02-28T15:29:28+03:00

На встрече с Путиным, Себастьян Курц подчеркнул, что дружеские отношения с Россией являются для Австрии приоритетом во внешней политике. Фото: REUTERS

Себастьян Курц гордится, что свой первый визит за пределы ЕС решил нанести в Россию

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Австрия намерена всецело углублять отношения с Россией на всех уровнях. Об этом, 28 февраля, на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил федеральный канцлер альпийской республики Себастьян Курц.

«Господин президент, я рад буду обсудить с Вами двусторонние отношения, а также углубить их, и отношения Евросоюза с Россией и международные вопросы», — сказал Курц.

На встрече лидеры двух стран обсудили международную тематику, а также вопросы, связанные с культурным обменом. Себастьян Курц подчеркнул, что дружеские отношения с Россией являются для его европейской страны приоритетом во внешней политике. Особый акцент федеральный канцлер сделал на тот факт, что оба государства могут похвастаться «продолжительной традицией добрых взаимоотношений», - сообщает РИА Новости.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц с 28 февраля находится в Москве с официальным визитом. Примечательно, что это первый вояж самого молодого руководителя альпийской республики за пределы ЕС. И его он предпочел нанести именно в Россию.